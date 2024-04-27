Великобритания пообещала помогать Украине до конца десятилетия

Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal. Он напомнил, что Лондон первым предоставил Киеву долгосрочные гарантии безопасности.

"Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия", — отметил глава британского правительства.