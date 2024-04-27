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27 апреля, 14:16

Великобритания пообещала помогать Украине до конца десятилетия

Сунак: Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года

Риши Сунак. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Риши Сунак. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal. Он напомнил, что Лондон первым предоставил Киеву долгосрочные гарантии безопасности.

"Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия", — отметил глава британского правительства.

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Ранее Риши Сунак заявил о переводе британской оборонки в "режим войны". По словам премьера, расходы на эту сферу будут увеличены до 2,5% ВВП. Решение он обосновал необходимостью ответить на мировые угрозы.

Матвей Константинов
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