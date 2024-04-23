Украина получит ещё один крупный пакет помощи от союзника в Европе

Лондон выделит Киеву новый пакет военной и финансовой помощи, заявил премьер Британии Риши Сунак. Предстоящая поставка станет крупнейшей за всё время, приводит его слова газета The Guardian.

"Вооружённые силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка — и она нужна им сейчас", — произнёс глава кабмина перед рабочей поездкой в Польшу.