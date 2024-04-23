Украина получит ещё один крупный пакет помощи от союзника в Европе
Премьер Британии Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи вслед за США
Лондон выделит Киеву новый пакет военной и финансовой помощи, заявил премьер Британии Риши Сунак. Предстоящая поставка станет крупнейшей за всё время, приводит его слова газета The Guardian.
"Вооружённые силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка — и она нужна им сейчас", — произнёс глава кабмина перед рабочей поездкой в Польшу.
В новый пакет войдут 1600 единиц оружия, четыре миллиона патронов и 400 транспортных средств. Ещё 500 миллионов фунтов стерлингов будут переданы Украине на прочие военные расходы.
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