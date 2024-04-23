Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 01:06

Украина получит ещё один крупный пакет помощи от союзника в Европе

Премьер Британии Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи вслед за США

Лондон выделит Киеву новый пакет военной и финансовой помощи, заявил премьер Британии Риши Сунак. Предстоящая поставка станет крупнейшей за всё время, приводит его слова газета The Guardian.

"Вооружённые силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка — и она нужна им сейчас", — произнёс глава кабмина перед рабочей поездкой в Польшу.

В новый пакет войдут 1600 единиц оружия, четыре миллиона патронов и 400 транспортных средств. Ещё 500 миллионов фунтов стерлингов будут переданы Украине на прочие военные расходы.

Слуцкий: Новый пакет помощи не спасёт Киев от краха
Слуцкий: Новый пакет помощи не спасёт Киев от краха

Несколькими днями ранее за дальнейшую поддержку Украины проголосовали и в Палате представителей США. Новый пакет помощи станет одним из крупнейших и будет включать различную технику.

Обложка ©

Shutterstock / ComposedPix

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Великобритания
  • Риши Сунак
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров