Слуцкий: Новый пакет помощи не спасёт Киев от краха
Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ
Новый пакет военной помощи США убьёт ещё тысячи людей, но не спасёт Киев от неминуемого краха. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Новый пакет военной помощи, наоборот, убьёт ещё тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесёт ещё больше горя и разрухи. Но не спасёт киевский режим от неминуемого краха. Об этом, кстати, всё громче говорят адекватные западные политики и эксперты, в том числе в США. Однако их не слышат", — написал политик в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что потраченные США миллиарды "сгорят в топке геополитической схватки против России" и не принесут результатов Киеву и его спонсорам.
Напомним, что накануне американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. При этом даже американские СМИ считают, что это вряд ли изменит положение Киева. А председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца.