Слуцкий: Новый пакет помощи не спасёт Киев от краха

Новый пакет военной помощи США убьёт ещё тысячи людей, но не спасёт Киев от неминуемого краха. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Новый пакет военной помощи, наоборот, убьёт ещё тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесёт ещё больше горя и разрухи. Но не спасёт киевский режим от неминуемого краха. Об этом, кстати, всё громче говорят адекватные западные политики и эксперты, в том числе в США. Однако их не слышат", — написал политик в телеграм-канале.