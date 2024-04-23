Великобритания переводит оборонку в "режим войны"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе оборонного комплекса Соединённого Королевства в военный режим и увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП. Это стало ответом на мировые угрозы, заявил политик на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время посещения Варшавы.

"Мы переведём британскую оборонную промышленность в режим войны. Сегодня я объявляю о крупнейшем за жизнь целого поколения усилении нашей национальной обороны. Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5% ВВП к 2030 году. Это начинается сегодня и постоянно будет расти каждый год", — сказал Сунак на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады, его выступление транслировали британские телеканалы.

Британский премьер также сообщил о решении потратить дополнительные 75 миллиардов фунтов стерлингов ($93,3 миллиарда) на оборону в ближайшие шесть лет. При этом Лондон не станет брать на эти цели транши у партнёров. Новые меры позволят Великобритании с большим отрывом стать самой большой оборонной державой в Европе и второй в НАТО, заметил он.

Не забыл Сунак в своей пламенной речи и Россию. Он обвинил РФ, Китай, Иран и Северную Корею во всё более агрессивном поведении. Вместе с тем он сделал оговорку, что Запад "не находится на пороге войны и не должен её желать".