На Украине объявили о начале третьей мировой войны
Подоляк: Третья мировая война уже идёт между Россией и Европой
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что третья мировая война уже началась и идёт она между Россией и Европой. Своими апокалиптическими мыслями он поделился во время интервью порталу Opinion Internationale.
"Третья мировая война уже идёт. Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась Вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно Вторая мировая война", — говорит Подоляк.
Он отметил, что Россия и Европа уже находятся в состоянии войны.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк любит привлекать внимание к своей персоне, давая подобные интервью, на которых он делает разные громкие заявления. На одном из таких политик заявил, что Украине необходимо усиливать обстрелы приграничных российских территорий, поскольку он считает, что россияне "должны жить в бомбоубежищах и постоянно слышать сирены". Примечательно, что в Москве живёт родной брат советника, но они не поддерживают с ним связь из-за разных взглядов.
ТАСС / AP / Nicolae Dumitrache