На Украине объявили о начале третьей мировой войны

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что третья мировая война уже началась и идёт она между Россией и Европой. Своими апокалиптическими мыслями он поделился во время интервью порталу Opinion Internationale.

"Третья мировая война уже идёт. Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась Вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно Вторая мировая война", — говорит Подоляк.

Он отметил, что Россия и Европа уже находятся в состоянии войны.