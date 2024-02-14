Советник Зеленского признал, что его брат живёт в России

Старший брат советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка действительно проживает в Москве. Об этом он заявил, отрицая информацию, что родственник работает в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ).

Ранее бывший вице-премьер России Альфред Кох, который уехал в Германию, заявил, что родной брат Подоляка проживает в Москве и якобы является полковником ФСБ.

"Не знаю насчёт КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?" — указал Подоляк на одной из трансляций на "Ютубе".