Советник Зеленского признал, что его брат живёт в России
Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что его родной брат живёт в РФ
Михаил Подоляк. Обложка © Getty Images / Metin Aktas
Старший брат советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка действительно проживает в Москве. Об этом он заявил, отрицая информацию, что родственник работает в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ).
Ранее бывший вице-премьер России Альфред Кох, который уехал в Германию, заявил, что родной брат Подоляка проживает в Москве и якобы является полковником ФСБ.
"Не знаю насчёт КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?" — указал Подоляк на одной из трансляций на "Ютубе".
Советник Зеленского добавил, что не обязан нести ответственность за людей, которые выбрали для жизни другую страну и иную сторону в конфликте. По словам Подоляка, никто из его родственников никогда не относился к КГБ или ФСБ. Вместе с этим он уточнил, что имеет с братом разные взгляды, поэтому они не общаются.
Ранее стало известно, что Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского — уроженца Владимирской области, чьи родственники до сих пор проживают в России. Родители военачальника считают себя патриотами и негативно относятся к карьере сына. Более того, и в армии Украины недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".