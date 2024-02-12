МИД РФ: Сырскому при поражении на Украине припомнят родственников из России
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что при первом же поражении на фронте новому главнокомандующему Вооружённых сил Украины Александру Сырскому припомнят и его родственников из России, и российское образование.
"Приход господина Сырского на должность главкома тоже о многом говорит. Вы абсолютно правильно сказали, что, как только сейчас будет первое поражение, ему сразу всё вспомнят, непременно всё вспомнят: и родителей здесь [в России], и происхождение российское, и образование в Московском командном училище", — заявил Мирошник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Известно, что новый главком ВСУ Александр Сырский родился в Нижегородской области в посёлке Новинки. Его родственники сейчас проживают в городе Владимире. Родители военного предпочитают не распространяться о своём родстве с ним. Кроме того, мать Сырского очень опечалена тем, что её сын получил новую должность на Украине. Генштаб ВСУ также волнуют возможные проблемы с авторитетом главкома в народе, учитывая его российское происхождение.
ТАСС / ZUMA