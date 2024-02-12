МИД РФ: Сырскому при поражении на Украине припомнят родственников из России

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что при первом же поражении на фронте новому главнокомандующему Вооружённых сил Украины Александру Сырскому припомнят и его родственников из России, и российское образование.

"Приход господина Сырского на должность главкома тоже о многом говорит. Вы абсолютно правильно сказали, что, как только сейчас будет первое поражение, ему сразу всё вспомнят, непременно всё вспомнят: и родителей здесь [в России], и происхождение российское, и образование в Московском командном училище", — заявил Мирошник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".