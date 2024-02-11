Генштаб ВСУ испугался за авторитет главкома Сырского из-за образа "русского человека"
СНБО Украины просит не воспринимать главкома ВСУ Сырского как русского человека
Главком ВСУ Александр Сырский (слева). Обложка © t.me / osirskiy
Россия намеренно выставляет нового главкома ВСУ Александра Сырского в образе "советского и российского" человека, тем самым подрывая его авторитет среди украинцев. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
"Важно помнить: Сырский долгое время был частью команды [экс-главкома Валерия] Залужного, он командовал успешными операциями, команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение", — говорится в тексте.
Там отмечается, что украинцам не стоит вестись на российские провокации и воспринимать Сырского как "русского человека", иначе Москва якобы достигнет своей цели в политике дезинформации. С аналогичным заявлением выступил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Его предшественник, Валерий Залужный, уволен без нового назначения, но со словами благодарности "за два года защиты". Новый главком родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные. Брат Сырского давно не общается с родственником, уехавшим на Украину. А отец главкома — военный пенсионер. Семья любит Россию, патриотично настроена и стыдится сына, возглавившего ВСУ.