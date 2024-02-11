Генштаб ВСУ испугался за авторитет главкома Сырского из-за образа "русского человека" СНБО Украины просит не воспринимать главкома ВСУ Сырского как русского человека 11 февраля, 13:15 Главком ВСУ Александр Сырский (слева). Обложка © t.me / osirskiy

Россия намеренно выставляет нового главкома ВСУ Александра Сырского в образе "советского и российского" человека, тем самым подрывая его авторитет среди украинцев. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Важно помнить: Сырский долгое время был частью команды [экс-главкома Валерия] Залужного, он командовал успешными операциями, команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение", — говорится в тексте.

Там отмечается, что украинцам не стоит вестись на российские провокации и воспринимать Сырского как "русского человека", иначе Москва якобы достигнет своей цели в политике дезинформации. С аналогичным заявлением выступил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Авторы Татьяна Миссуми