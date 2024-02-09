"Не касаются этой темы": Родители Сырского тщательно скрывают родство с сыном
SHOT: Родители нового главкома ВСУ Сырского тщательно скрывают родство с сыном
Родители новоиспечённого главкома ВСУ Александра Сырского, проживающие на окраине Владимира, тщательно скрывают родство со своим сыном. Отец украинского военачальника в беседе с SHOT попросил не беспокоить их семью в тяжёлое время. Также соседи Галины и Владимира Сырских рассказали, что те никогда не общаются на тему сына.
Соседка родителей Сырского рассказала, что те тщательно скрывают своё родство с сыном. Видео © Telegram / SHOT
"Они вообще не касаются этой темы, ничего не говорят. Это вот я сегодня услышала, что сын у них стал главнокомандующим ВСУ", — поделилась одна из соседок.
Также телеграм-канал выяснил, что родители Сырского — 84-летний Владимир и 82-летняя Галина — ежегодно участвуют в "Бессмертном полку", а мать подписана на патриотические паблики в соцсетях, среди которых один с названием "Я люблю тебя, Россия".
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег. А его отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником.
t.me / osirskiy