"Не касаются этой темы": Родители Сырского тщательно скрывают родство с сыном

Родители новоиспечённого главкома ВСУ Александра Сырского, проживающие на окраине Владимира, тщательно скрывают родство со своим сыном. Отец украинского военачальника в беседе с SHOT попросил не беспокоить их семью в тяжёлое время. Также соседи Галины и Владимира Сырских рассказали, что те никогда не общаются на тему сына.

Соседка родителей Сырского рассказала, что те тщательно скрывают своё родство с сыном. Видео © Telegram / SHOT

"Они вообще не касаются этой темы, ничего не говорят. Это вот я сегодня услышала, что сын у них стал главнокомандующим ВСУ", — поделилась одна из соседок.