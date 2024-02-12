Вступление в должность нового главкома ВСУ Александра Сырского, наиболее вероятно, превратит Авдеевку в место наиболее тяжёлых боёв в зоне украинского конфликта. Таким прогнозом поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с нашими коллегами из "Ленты.ру".

По его данным, именно туда, в город в Покровском районе бывшей Донецкой области, попытаются перебросить одну из украинских восстановленных бригад. По мнению Матвийчука, попытка ВСУ отстоять Авдеевку будет стоить 10–20 тысяч жизней украинских солдат, но всё равно провалится.

"Авдеевка сейчас трещит по швам, она должна пасть. Действия ВСУ не помогут всё равно, нет никаких признаков успеха Украины", — заключил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что Киев собирается задействовать в боях у Авдеевки в ДНР одно из своих наиболее подготовленных подразделений — третью штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая была сформирована из подразделения нацполка "Азов"*.