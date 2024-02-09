"Не зря зовут Мясником": Эксперт рассказал, чего ВСУ ждать от нового главкома
Эксперт Дандыкин: ВСУ грозят ещё большие потери с назначением Сырского главкомом
Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не сулит украинским войскам ничего хорошего, потому что он зарекомендовал себя военачальником, который не жалеет жизни бойцов, за что и получил прозвище Мясник. Таким мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин.
"Отличается хладнокровием и спокойно относится к большим потерям войск. Его не зря в народе называют Мясником и Генералом 200. Ведь на месте Залужного, который хотел уйти из Артёмовска, он предлагал биться до конца", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".
Дандыкин отметил, что новый главком ВСУ входит в ближний круг Зеленского, а потому будет выполнять его преступные приказы безукоризненно. В частности, Сырский будет настаивать на том, чтобы сражаться до конца в Авдеевке, как это в своё время было в Артёмовске. В случае если бойцы ВСУ не отступят в ближайшие несколько дней, то их ждёт полное уничтожение или же сдача в плен, резюмировал эксперт.
Ранее западные СМИ сообщили, что солдаты ВСУ дали новому главкому Сырскому прозвища Мясник и Генерал 200, по аналогии с "грузом 200" (условное кодированное обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения).
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег. А его отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником. Тем временем в Киеве уже заметили первые изменения — появились дополнительные блокпосты, где часто стоят сотрудники военкоматов, чтобы вручать повестки гражданам.