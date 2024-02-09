"Не зря зовут Мясником": Эксперт рассказал, чего ВСУ ждать от нового главкома

Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не сулит украинским войскам ничего хорошего, потому что он зарекомендовал себя военачальником, который не жалеет жизни бойцов, за что и получил прозвище Мясник. Таким мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

"Отличается хладнокровием и спокойно относится к большим потерям войск. Его не зря в народе называют Мясником и Генералом 200. Ведь на месте Залужного, который хотел уйти из Артёмовска, он предлагал биться до конца", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Дандыкин отметил, что новый главком ВСУ входит в ближний круг Зеленского, а потому будет выполнять его преступные приказы безукоризненно. В частности, Сырский будет настаивать на том, чтобы сражаться до конца в Авдеевке, как это в своё время было в Артёмовске. В случае если бойцы ВСУ не отступят в ближайшие несколько дней, то их ждёт полное уничтожение или же сдача в плен, резюмировал эксперт.