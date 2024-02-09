Киевляне заметили первое изменение спустя сутки после назначения Сырского главкомом ВСУ

На Украине уже заметили изменения после назначения нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Так, в Киеве появилось больше блокпостов.

"Он уже приступил к выполнению своих обязанностей. Сейчас появились новости, что в столице стало больше блокпостов. Это действительно так, они теперь стоят на новых дорогах и развязках. Это такие места, где военные хватают людей, досматривают, проверяют телефоны, могут избить за русский язык в переписках", — приводит сайт MK.ru слова жителя Киева по имени Юрий.