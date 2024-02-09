Киевляне заметили первое изменение спустя сутки после назначения Сырского главкомом ВСУ
MK.ru: В Киеве появилось больше блокпостов с назначением Сырского главкомом ВСУ
На Украине уже заметили изменения после назначения нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Так, в Киеве появилось больше блокпостов.
"Он уже приступил к выполнению своих обязанностей. Сейчас появились новости, что в столице стало больше блокпостов. Это действительно так, они теперь стоят на новых дорогах и развязках. Это такие места, где военные хватают людей, досматривают, проверяют телефоны, могут избить за русский язык в переписках", — приводит сайт MK.ru слова жителя Киева по имени Юрий.
По словам мужчины, это проходит под видом тренировок против диверсантов, но с ними часто стоят сотрудники военкоматов, чтобы сразу "упаковать" человека. Юрий добавил, что украинцы не думают ничего хорошего о Сырском и считают, что его назначение связано с планами провести новую мобилизацию, ведь чем больше блокпостов, тем больше повесток смогут вручить военкомы.
Ранее Life.ru сообщал, что 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. До него этот пост занимал Валерий Залужный, которого Зеленский поблагодарил "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником. Сын военачальника проживает в Австралии, и ему не грозит мобилизация. Родители нового главкома ВСУ Сырского тщательно скрывают родство с сыном и просят не беспокоить их в такое тяжёлое время.