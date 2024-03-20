В Киеве призвали усилить атаки на российское приграничье

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал увеличить количество обстрелов и диверсий на приграничных российских территориях. Интервью с политиком разместил на своём ютуб-канале журналист Василий Голованов.

По мнению Подоляка, россияне "должны жить в бомбоубежищах и постоянно слышать сирены". Он также одобрительно высказался по поводу недавних попыток боевиков "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона ''Свобода России''* проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.

"Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии", — сказал Подоляк.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все попытки проникновения на территорию России диверсантов и "всякого отребья" провалились. Он сравнил "Русский добровольческий корпус"* с власовцами и предсказал этой организации поражение. По словам главы государства, хотя в России нет смертной казни, к предателям будут относиться так, будто они вооружены.