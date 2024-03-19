Путин: Попытки проникновения "всякого отребья" на территорию РФ провалились

Все попытки проникновения на территорию России диверсантов и "всякого отребья" провалились. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наёмников <...> да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, — все эти попытки провалились", — констатировал глава государства.