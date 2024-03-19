Путин: Попытки проникновения "всякого отребья" на территорию РФ провалились
Все попытки проникновения на территорию России диверсантов и "всякого отребья" провалились. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
"Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наёмников <...> да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, — все эти попытки провалились", — констатировал глава государства.
Как подчеркнул президент, за проявлениями терроризма и экстремизма стоят спецслужбы Запада. Он также добавил, что хозяева предателей, нападающих на приграничные российские регионы, бросают их на убой.
Напомним, 14 марта украинские ДРГ предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили все атаки. Кроме того, противник безуспешно пытался проникнуть на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников ФСБ удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на территорию РФ. А 18 марта российские военные засекли и уничтожили диверсантов у села Лукашовка под Черниговым, откуда до границы с РФ примерно четыре километра.
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