Подоляк обвинил Маска в отсутствии логики из-за слов об Украине
Подоляк: В словах Маска об отсутствии выхода из украинского конфликта нет логики
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Единственная стратегия выхода из конфликта Москвы и Киева — это уход РФ с территории Украины, заявил в соцсети X советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк. Так он отреагировал на слова американского бизнесмена Илона Маска об украинском конфликте, которые, по его мнению, лишены логики.
"Когда кто-то из глобальных влиятельных персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире", — пояснил Подоляк.
По его убеждению, как только Россия уйдёт с "суверенной территории" Украины, "горячая фаза" прекратится. Ещё Подоляк заявил, что Москве нужно восстановить "верховенство международного права".
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Украина всё равно потерпит крах, а украинский военный конфликт может обойтись американцам в триллионы долларов, как это было в Ираке и Афганистане. В своём сообщении он подчеркнул, что правительство Соединённых Штатов может напечатать много денег, однако оно не может сделать то же самое с артиллерийскими снарядами или ракетами для систем противовоздушной обороны.