Подоляк обвинил Маска в отсутствии логики из-за слов об Украине

Единственная стратегия выхода из конфликта Москвы и Киева — это уход РФ с территории Украины, заявил в соцсети X советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк. Так он отреагировал на слова американского бизнесмена Илона Маска об украинском конфликте, которые, по его мнению, лишены логики.

"Когда кто-то из глобальных влиятельных персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире", — пояснил Подоляк.

По его убеждению, как только Россия уйдёт с "суверенной территории" Украины, "горячая фаза" прекратится. Ещё Подоляк заявил, что Москве нужно восстановить "верховенство международного права".