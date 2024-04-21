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21 апреля, 19:40

Подоляк обвинил Маска в отсутствии логики из-за слов об Украине

Подоляк: В словах Маска об отсутствии выхода из украинского конфликта нет логики

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Единственная стратегия выхода из конфликта Москвы и Киева — это уход РФ с территории Украины, заявил в соцсети X советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк. Так он отреагировал на слова американского бизнесмена Илона Маска об украинском конфликте, которые, по его мнению, лишены логики.

"Когда кто-то из глобальных влиятельных персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире", — пояснил Подоляк.

По его убеждению, как только Россия уйдёт с "суверенной территории" Украины, "горячая фаза" прекратится. Ещё Подоляк заявил, что Москве нужно восстановить "верховенство международного права".

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Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Украина всё равно потерпит крах, а украинский военный конфликт может обойтись американцам в триллионы долларов, как это было в Ираке и Афганистане. В своём сообщении он подчеркнул, что правительство Соединённых Штатов может напечатать много денег, однако оно не может сделать то же самое с артиллерийскими снарядами или ракетами для систем противовоздушной обороны.

Анатолий Симоненко
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