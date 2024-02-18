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18 февраля, 19:22

В США придумали наказание для членов НАТО, не выделяющих на оборону 2% ВВП

Сенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны, не выделяющие на оборону 2% ВВП

НАТО нужно исключать страны, которые не соблюдают требования повышения оборонных расходов до минимума в 2% ВВП, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины.

"Я думаю, целесообразно, чтобы все выполняли обязательства относительно 2%. Я думаю, что им нужно заплатить. 19 из 31 страны НАТО не выделяют 2% ВВП. Я хочу, чтобы была система, при которой, если вы не платите, вас выгоняют", — добавил законодатель.

Столтенберг: НАТО не видит никакой военной угрозы членам альянса
Столтенберг: НАТО не видит никакой военной угрозы членам альянса

А ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признал, что иссякающие запасы оружия стали проблемой для НАТО. По его словам, конфликт на Украине продемонстрировал, что в арсенале блока было слишком мало запчастей, материалов для обслуживания и боеприпасов. А с начала конфликта эти запасы сильно истощились.

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Александра Мышляева
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