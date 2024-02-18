В США придумали наказание для членов НАТО, не выделяющих на оборону 2% ВВП

НАТО нужно исключать страны, которые не соблюдают требования повышения оборонных расходов до минимума в 2% ВВП, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины.

"Я думаю, целесообразно, чтобы все выполняли обязательства относительно 2%. Я думаю, что им нужно заплатить. 19 из 31 страны НАТО не выделяют 2% ВВП. Я хочу, чтобы была система, при которой, если вы не платите, вас выгоняют", — добавил законодатель.