Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 10:20

Столтенберг: НАТО не видит никакой военной угрозы членам альянса

НАТО не видит военной угрозы членам альянса, заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции в рамках дискуссии о том, что Россия якобы не остановится на Украине.

"НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам", — сообщил генсек.

Столтенберг: НАТО собирается поставить Киеву миллион беспилотников
Столтенберг: НАТО собирается поставить Киеву миллион беспилотников

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО обязательно даст мощный ответный удар, если какая-либо страна совершит атаку. По его словам, домыслы о том, что члены альянса не встанут на защиту друг друга, беспочвенны.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • НАТО
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров