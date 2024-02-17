Столтенберг: НАТО не видит никакой военной угрозы членам альянса

НАТО не видит военной угрозы членам альянса, заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции в рамках дискуссии о том, что Россия якобы не остановится на Украине.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО обязательно даст мощный ответный удар, если какая-либо страна совершит атаку. По его словам, домыслы о том, что члены альянса не встанут на защиту друг друга, беспочвенны.