Столтенберг: НАТО собирается поставить Киеву миллион беспилотников
Страны НАТО вместе с союзниками планируют передать Киеву миллион беспилотников. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после заседания министров обороны стран – участниц Североатлантического альянса.
"Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — рассказал Столтенберг.
Он добавил, что члены НАТО поставляют порядка 99% всей военной помощи, получаемой Украиной. Их общая поддержка Незалежной равна 100 миллиардам долларов. Также генсек альянса заявил, что за последние дни несколько стран объявили о поставках оружия Киеву. В частности, речь идёт о Канаде, Финляндии и Норвегии, которые пообещали средства противовоздушной обороны (ПВО) и запчасти для самолётов F-16. Помимо того, 20 государств НАТО сформировали так называемую коалицию по разминированию на Украине.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны – члены НАТО должны нарастить долю своей помощи Украине. Он также подтвердил, что сумма поддержки Киева Вашингтоном превышает сто миллиардов долларов.
Shutterstock