Столтенберг: НАТО собирается поставить Киеву миллион беспилотников

"Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — рассказал Столтенберг.

Он добавил, что члены НАТО поставляют порядка 99% всей военной помощи, получаемой Украиной. Их общая поддержка Незалежной равна 100 миллиардам долларов. Также генсек альянса заявил, что за последние дни несколько стран объявили о поставках оружия Киеву. В частности, речь идёт о Канаде, Финляндии и Норвегии, которые пообещали средства противовоздушной обороны (ПВО) и запчасти для самолётов F-16. Помимо того, 20 государств НАТО сформировали так называемую коалицию по разминированию на Украине.