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15 февраля, 18:28

Столтенберг: НАТО собирается поставить Киеву миллион беспилотников

Страны НАТО вместе с союзниками планируют передать Киеву миллион беспилотников. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после заседания министров обороны стран – участниц Североатлантического альянса.

"Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", — рассказал Столтенберг.

Он добавил, что члены НАТО поставляют порядка 99% всей военной помощи, получаемой Украиной. Их общая поддержка Незалежной равна 100 миллиардам долларов. Также генсек альянса заявил, что за последние дни несколько стран объявили о поставках оружия Киеву. В частности, речь идёт о Канаде, Финляндии и Норвегии, которые пообещали средства противовоздушной обороны (ПВО) и запчасти для самолётов F-16. Помимо того, 20 государств НАТО сформировали так называемую коалицию по разминированию на Украине.

Лондон планирует направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Лондон планирует направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны – члены НАТО должны нарастить долю своей помощи Украине. Он также подтвердил, что сумма поддержки Киева Вашингтоном превышает сто миллиардов долларов.

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Анатолий Симоненко
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