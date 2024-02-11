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Столтенберг пообещал ответный удар в случае нападения на НАТО

Столтенберг: НАТО обещает нанести мощный удар в ответ на любую атаку на альянс

11 февраля, 16:09
НАТО обещает дать мощный ответ в случае атаки на альянс. Обложка © Flickr / NATO

НАТО обещает дать мощный ответ в случае атаки на альянс. Обложка © Flickr / NATO

НАТО обязательно даст мощный ответный удар, если какая-либо страна совершит атаку на альянс. Об этом предупредил генсек военного блока Йенс Столтенберг. По его словам, домыслы о том, что члены НАТО не встанут на защиту друг друга, беспочвенны, а также подрывают единство и безопасность внутри объединения.

"Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом", подчеркнул Столтенберг, слова которого приводит Reuters.

В США раскрыли "поразительный переворот" в НАТО из-за Трампа
В США раскрыли "поразительный переворот" в НАТО из-за Трампа

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что члены НАТО отчисляют мало средств на оборону в общую казну, поэтому альянс не будет защищать своих участников в случае атаки на них со стороны. В Белом доме назвали его слова ужасающими, отметив, что они расшатывают веру союзников в альянс.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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