В США раскрыли "поразительный переворот" в НАТО из-за Трампа

Возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом порождает в руководстве НАТО дискуссии о том, продолжит ли альянс своё существование, сообщает газета The New York Times.

"Это поразительный переворот в мышлении. Всего год назад в НАТО преобладало чувство появившейся цели и нового единства", — пишет автор статьи.