В США раскрыли "поразительный переворот" в НАТО из-за Трампа
NYT: В НАТО обсуждают будущее блока в случае возвращения Трампа к власти
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock
Возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом порождает в руководстве НАТО дискуссии о том, продолжит ли альянс своё существование, сообщает газета The New York Times.
"Это поразительный переворот в мышлении. Всего год назад в НАТО преобладало чувство появившейся цели и нового единства", — пишет автор статьи.
По его сведениям, сейчас чиновники в Германии допускают возможность того, что странам придётся приспосабливаться к реалиям нового мира. А некоторые страны Европы, чтобы в будущем заручиться поддержкой Трампа, планируют увеличить закупки оружия у Вашингтона, заявляет The New York Times.
Ранее немецкий обозреватель предрёк НАТО мгновенную смерть в случае прихода Трампа к власти. Политик во время своего предыдущего президентского срока уже высказывался о несостоятельности альянса. Опасения по поводу евро-атлантического будущего Штатов подтвердил и бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке.