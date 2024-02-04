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4 февраля, 11:14

В США раскрыли "поразительный переворот" в НАТО из-за Трампа

NYT: В НАТО обсуждают будущее блока в случае возвращения Трампа к власти

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock

Возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом порождает в руководстве НАТО дискуссии о том, продолжит ли альянс своё существование, сообщает газета The New York Times.

"Это поразительный переворот в мышлении. Всего год назад в НАТО преобладало чувство появившейся цели и нового единства", — пишет автор статьи.

По его сведениям, сейчас чиновники в Германии допускают возможность того, что странам придётся приспосабливаться к реалиям нового мира. А некоторые страны Европы, чтобы в будущем заручиться поддержкой Трампа, планируют увеличить закупки оружия у Вашингтона, заявляет The New York Times.

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Ранее немецкий обозреватель предрёк НАТО мгновенную смерть в случае прихода Трампа к власти. Политик во время своего предыдущего президентского срока уже высказывался о несостоятельности альянса. Опасения по поводу евро-атлантического будущего Штатов подтвердил и бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке.

Владимир Озеров
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