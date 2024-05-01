Стало известно об отчаянных планах Британии из-за России

Британские власти ведут переговоры о присоединении к новой системе противовоздушной обороны (ПВО) Евросоюза "Небесный щит" для борьбы с Россией. Об этом сообщает газета Daily Mail.

"[Глава Минобороны Соединённого Королевства] Грант Шэппс вчера подтвердил, что Великобритания ведёт переговоры о присоединении к новой европейской системе ПВО, которая будет сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия", — говорится в материале.

Как утверждает Шэппс, сейчас Лондон находится на ранних стадиях работы с партнёрами из Европы. В частности, они ищут возможные варианты воплощения проекта.