"Прямая эскалация": В Кремле оценили слова Кэмерона о "праве" Украины наносить удары по России
Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона о праве Украины бить по России
Заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева использовать вооружения Лондона для ударов по России воспринимаются как прямая эскалация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей. Мы видим это и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что прямая эскалация напряжённости конфликта на Украине может быть опасной для безопасности Европы.
Напомним, ранее агентство Reuters привело высказывание Кэмерона, который заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Также, по словам главы МИД страны, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). Однако через какое-то время агентство отозвало опубликованную новость. Журналисты пообещали разместить обновлённую версию текста. А уже 3 мая публикация появилась на портале агентства, однако без правок.
Shutterstock / FOTODOM