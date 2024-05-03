"Прямая эскалация": В Кремле оценили слова Кэмерона о "праве" Украины наносить удары по России

Заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева использовать вооружения Лондона для ударов по России воспринимаются как прямая эскалация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей. Мы видим это и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.