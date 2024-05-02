"Дали заднюю": Reuters удалило новость, где Кэмерон "разрешил" Киеву бить по РФ британским оружием

Информационное агентство Reuters отозвало опубликованную новость со словами главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Украины атаковать Россию с помощью полученного от Лондона вооружения. При этом журналисты пообещали разместить обновлённую версию текста.

"Сообщение о том, что Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке", — говорится в одной из публикаций.

На такой "казус" уже отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уверена, что Кэмерон всё же сделал такое заявление.

"На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", — написала она в телеграм-канале.