Захарова предупредила Лондон об ударе Украины британским оружием, напомнив об "Аль-Каиде"*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы британского Министерства иностранных дел Дэвида Кэмерона, разрешившего Киеву наносить удары по территории России полученным от Лондона оружием. Российский дипломат напомнила властям Соединённого Королевства, к чему привела история с "Аль-Каидой"*.

"Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в своё время сделали выкормленные западниками террористы "Аль-Каиды"*, — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее глава МИД Британии Кэмерон заявил о праве Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Также, по его словам, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). При этом глава МИД Британии признал, что его страна "опустошила всё с точки зрения поставки военной техники".