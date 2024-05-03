Reuters вновь опубликовало статью со словами Кэмерона о праве Киева атаковать РФ
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Информационное агентство Reuters снова опубликовало новость со словами главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Украины атаковать Россию с помощью полученного от Лондона вооружения.
Публикация появилась на портале агентства без изменений. Громкое заявление главы британского внешнеполитического ведомства также осталось без правок.
Напомним, что накануне Reuters привело высказывание главы МИД Британии Кэмерона, который, как утверждало агентство, заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Также, по его словам, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). Однако спустя время агентство отозвало опубликованную новость. Также журналисты пообещали разместить обновлённую версию текста.