Reuters вновь опубликовало статью со словами Кэмерона о праве Киева атаковать РФ

Напомним, что накануне Reuters привело высказывание главы МИД Британии Кэмерона, который, как утверждало агентство, заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Также, по его словам, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). Однако спустя время агентство отозвало опубликованную новость. Также журналисты пообещали разместить обновлённую версию текста.