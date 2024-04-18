Захарова жёстко приструнила эстонского военного, угрожавшего "вдребезги разнести" Россию
Захарова назвала "буйным больным" эстонского главкома, угрожавшего ударом по РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осадила командующего Вооружёнными силами Эстонии Мартина Херема, который грозился ударить по РФ в случае вооружённого конфликта.
"Буйный больной", — заявила дипломат, комментируя заявления эстонского военного. Её слова приводит газета "Известия".
Эстонский офицер редко появляется в информационном пространстве со своими искромётными заявлениями, однако на этот раз генерал Мартин Херем разразился высказываниями, грозясь "вдребезги разнести" Россию в случае вооружённого конфликта между странами. Он всерьёз уверен, что Эстония якобы одержит победу над РФ при соотношении потерь 20 к 1 в пользу Таллина.
ТАСС / Смирнов Владимир