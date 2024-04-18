Захарова жёстко приструнила эстонского военного, угрожавшего "вдребезги разнести" Россию

Эстонский офицер редко появляется в информационном пространстве со своими искромётными заявлениями, однако на этот раз генерал Мартин Херем разразился высказываниями, грозясь "вдребезги разнести" Россию в случае вооружённого конфликта между странами. Он всерьёз уверен, что Эстония якобы одержит победу над РФ при соотношении потерь 20 к 1 в пользу Таллина.