"Дно пробито": Захарова прошлась по Германии после принятия закона о смене пола

Принятый в Германии закон, который позволяет менять пол раз в год, — это очередное "пробитое дно", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

По её словам, подросткам, достигшим 14 лет, уже не нужно просить у родителей разрешения на проведение подобной операции.

"Почему только раз в год?" — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", — сыронизировала Захарова.