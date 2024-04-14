"Дно пробито": Захарова прошлась по Германии после принятия закона о смене пола
Захарова: В Германии "пробили очередное дно", разрешив раз в год менять пол
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев
Принятый в Германии закон, который позволяет менять пол раз в год, — это очередное "пробитое дно", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
По её словам, подросткам, достигшим 14 лет, уже не нужно просить у родителей разрешения на проведение подобной операции.
"Почему только раз в год?" — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", — сыронизировала Захарова.
Она также вспомнила о том, что в ФРГ легализовали хранение и выращивание каннабиса. Это произошло 1 апреля, несмотря на протесты медицинского сообщества, ряда политиков и общественных организаций.