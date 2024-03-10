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10 марта, 09:34

Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой

Макрон опроверг слухи о том, что его супруга родилась мужчиной и сменила пол

Брижит и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Pool / Tschaen Eric

Брижит и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Pool / Tschaen Eric

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ложью слухи о том, что его супруга Брижит не всегда была женщиной. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью TF1.

"Это ложная информация", — сказал он.

Французский лидер признался, что утверждения об этом вызывают у него гнев. По мнению президента республики, женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.

Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности
Брижит Макрон заявила о взломе генеалогического древа авторами слуха о её трансгендерности

Напомним, во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. По словам сторонников этой теории, супруга главы государства появилась на свет под именем Жан-Мишель Тронье. В свою очередь она не раз хотела разобраться с распространителями этих слухов, однако, когда Брижит в последний раз попыталась подать в суд на сомневающихся, ей отказали.

Матвей Константинов
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