Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ложью слухи о том, что его супруга Брижит не всегда была женщиной. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью TF1.

Французский лидер признался, что утверждения об этом вызывают у него гнев. По мнению президента республики, женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.

Напомним, во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. По словам сторонников этой теории, супруга главы государства появилась на свет под именем Жан-Мишель Тронье. В свою очередь она не раз хотела разобраться с распространителями этих слухов, однако, когда Брижит в последний раз попыталась подать в суд на сомневающихся, ей отказали.