Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой
Макрон опроверг слухи о том, что его супруга родилась мужчиной и сменила пол
Брижит и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Pool / Tschaen Eric
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ложью слухи о том, что его супруга Брижит не всегда была женщиной. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью TF1.
"Это ложная информация", — сказал он.
Французский лидер признался, что утверждения об этом вызывают у него гнев. По мнению президента республики, женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.
Напомним, во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. По словам сторонников этой теории, супруга главы государства появилась на свет под именем Жан-Мишель Тронье. В свою очередь она не раз хотела разобраться с распространителями этих слухов, однако, когда Брижит в последний раз попыталась подать в суд на сомневающихся, ей отказали.