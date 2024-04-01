В Германии с 1 апреля вступил в силу закон о легализации каннабиса
С сегодняшнего дня в ФРГ, несмотря на протесты медицинского сообщества, некоторых политиков и общественных организаций, вступает в силу закон, легализующий хранение и выращивание каннабиса.
Теперь немцы могут курить его публично, однако не рядом с детьми, не вблизи детских садов, школ, детских и спортивных площадок и не на пешеходных зонах в дневное время. С июля обществам любителей каннабиса можно будет под контролем государства выращивать коноплю и распространять наркотик среди своих членов.
Напомним, законопроект о частичной легализации каннабиса был принят Бундестагом 23 февраля. Документ разрешает немцам в возрасте от 18 лет выращивать дома не более трёх кустов конопли и хранить не более 25 граммов марихуаны для своих нужд. Позже документ прошёл и через Бундесрат — орган, в котором заседают представители всех 16 земель ФРГ.
Shutterstock / FOTODOM