В Германии легализовали каннабис

В Германии, несмотря на критику со стороны политиков и медицинского сообщества, всё-таки легализовали каннабис. Соответствующий законопроект прошёл через Бундесрат — орган, в котором заседают представители всех 16 земель ФРГ. С 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать этот наркотик.

Члены Бундесрата решали, стоит ли отправлять документ на дополнительное согласование, за это высказалось меньшинство. В преддверии голосования министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что непринятие закона станет "отличным днём для чёрного рынка".

В свою очередь немецкий политикум разразился резкой критикой документа. К примеру, баварский министр здравоохранения Юдит Герлах назвала тезис относительно будущего нелегального каннабиса неверным. По её словам, он, наоборот, будет дешевле и мощнее.

А премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заверил, что никогда не поддержит легализацию наркотиков. Он пояснил, что видел много зависимых, которые уже не могли вернуться к нормальной жизни. Того же мнения относительно законопроекта, добавил чиновник, придерживаются врачи. Ранее представители медицинского сообщества предупреждали, что легализация каннабиса лишь усугубит проблему с веществами в Германии.