В Германии легализовали каннабис
В ФРГ, несмотря на критику, принят закон о легализации каннабиса
В Германии, несмотря на критику со стороны политиков и медицинского сообщества, всё-таки легализовали каннабис. Соответствующий законопроект прошёл через Бундесрат — орган, в котором заседают представители всех 16 земель ФРГ. С 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать этот наркотик.
Члены Бундесрата решали, стоит ли отправлять документ на дополнительное согласование, за это высказалось меньшинство. В преддверии голосования министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что непринятие закона станет "отличным днём для чёрного рынка".
В свою очередь немецкий политикум разразился резкой критикой документа. К примеру, баварский министр здравоохранения Юдит Герлах назвала тезис относительно будущего нелегального каннабиса неверным. По её словам, он, наоборот, будет дешевле и мощнее.
А премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заверил, что никогда не поддержит легализацию наркотиков. Он пояснил, что видел много зависимых, которые уже не могли вернуться к нормальной жизни. Того же мнения относительно законопроекта, добавил чиновник, придерживаются врачи. Ранее представители медицинского сообщества предупреждали, что легализация каннабиса лишь усугубит проблему с веществами в Германии.
Напомним, законопроект о частичной легализации каннабиса был принят Бундестагом 23 февраля. "За" проголосовали 407 депутатов, а "против" — 226. По мнению противников документа, это решение лишь приведёт к всплеску преступности. Документ разрешает немцам в возрасте от 18 лет выращивать дома не более трёх кустов конопли и хранить не более 25 граммов марихуаны для своих нужд.
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