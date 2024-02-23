Бундестаг разрешил немцам выращивать и хранить каннабис вслед за украинцами
Парламент Германии принял законопроект о частичной легализации каннабиса
В Бундестаге завершилось голосование по скандальному законопроекту, регулирующему выращивание и хранение каннабиса. Большинством голосов инициатива о частичной легализации наркотика была принята.
Документ разрешает немцам в возрасте от 18 лет выращивать дома не более трёх кустов конопли и хранить не более 25 граммов марихуаны для своих нужд. Нововведение поддержали 407 депутатов, тогда как иную позицию заняли 226 народных избранников. Противниками законопроекта стали парламентарии от блока ХДС/ХСС и "Альтернативы для Германии". Они уверены, что инициатива приведёт к всплеску преступности.
Теперь документ отправится на рассмотрение в Бундесрат (законодательный орган ФРГ, состоящий из членов земельных правительств, представляющих 16 земель Германии. — Прим. Life.ru). Если орган одобрит законопроект, он вступит в силу уже 1 апреля.
Закон о легализации марихуаны неделей ранее подписал и Владимир Зеленский. Наркотическое средство планируется использовать в медицинских и промышленных целях.
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