Бундестаг разрешил немцам выращивать и хранить каннабис вслед за украинцами

Документ разрешает немцам в возрасте от 18 лет выращивать дома не более трёх кустов конопли и хранить не более 25 граммов марихуаны для своих нужд. Нововведение поддержали 407 депутатов, тогда как иную позицию заняли 226 народных избранников. Противниками законопроекта стали парламентарии от блока ХДС/ХСС и "Альтернативы для Германии". Они уверены, что инициатива приведёт к всплеску преступности.