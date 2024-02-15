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15 февраля, 17:55

Зеленский разрешил украинцам курить марихуану

Зеленский подписал закон о легализации марихуаны

Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуана). Такая запись появилась на сайте Верховной рады в четверг, 15 февраля.

В документе допускается выращивание марихуаны в медицинских и промышленных целях, а также для "расширения доступа пациентов" к лечению рака. При этом утверждается, что производство лекарств будет жёстко контролироваться. Выращивать марихуану смогут лишь организации, которые получили лицензию и GMP-сертификат. А наблюдать за процессом смогут полицейские по видео.

Более того, у каждого куста появится свой код для того, чтобы можно было отследить его транспортировку. Также препараты на основе каннабиса украинцам хотят выдавать только по электронному рецепту.

Ковитиди: Легализация наркотиков ради "помощи" солдатам ВСУ — это преступление
Ковитиди: Легализация наркотиков ради "помощи" солдатам ВСУ — это преступление

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры кормили солдат наркотиками. Российский боец подтвердил эту историю и отметил, что после штурмов украинских позиций на телах военных Незалежной, в блиндажах и опорных пунктах множество раз находили шприцы и запрещённые вещества.

Обложка ©

Getty Images / Paul Ellis

Никита Осипов
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