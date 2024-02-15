Зеленский разрешил украинцам курить марихуану
Зеленский подписал закон о легализации марихуаны
Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуана). Такая запись появилась на сайте Верховной рады в четверг, 15 февраля.
В документе допускается выращивание марихуаны в медицинских и промышленных целях, а также для "расширения доступа пациентов" к лечению рака. При этом утверждается, что производство лекарств будет жёстко контролироваться. Выращивать марихуану смогут лишь организации, которые получили лицензию и GMP-сертификат. А наблюдать за процессом смогут полицейские по видео.
Более того, у каждого куста появится свой код для того, чтобы можно было отследить его транспортировку. Также препараты на основе каннабиса украинцам хотят выдавать только по электронному рецепту.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры кормили солдат наркотиками. Российский боец подтвердил эту историю и отметил, что после штурмов украинских позиций на телах военных Незалежной, в блиндажах и опорных пунктах множество раз находили шприцы и запрещённые вещества.
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