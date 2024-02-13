Немец приехал в Россию к подруге, но каннабисные мишки разрушили его счастье Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом 13 февраля, 07:08 Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом. Фото © ФТС РФ

Российские таможенники нашли у прилетевшего из Германии пассажира мармеладных мишек с каннабисом. Гражданин ФРГ прибыл в гости к подруге, но теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Как рассказали Life.ru в Федеральной таможенной службе, 38-летний мужчина прибыл из Гамбурга в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке. Осматривая рюкзак пассажира, инспектор обратил внимание на пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть чёрно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов.

Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом. Фото © ФТС РФ

Экспресс-тест подтвердил, что в сладостях содержится тетрагидроканнабинол — запрещённый в РФ наркотик. Турист пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелётов для спокойного сна.

В итоге гражданина Германии арестовали, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Теперь ему грозит срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Авторы Александра Вишнякова