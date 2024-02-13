Немец приехал в Россию к подруге, но каннабисные мишки разрушили его счастье

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Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом

13 февраля, 07:08
Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом. Фото © ФТС РФ

Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом. Фото © ФТС РФ

Российские таможенники нашли у прилетевшего из Германии пассажира мармеладных мишек с каннабисом. Гражданин ФРГ прибыл в гости к подруге, но теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Как рассказали Life.ru в Федеральной таможенной службе, 38-летний мужчина прибыл из Гамбурга в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке. Осматривая рюкзак пассажира, инспектор обратил внимание на пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть чёрно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов.

Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом. Фото © ФТС РФ

Таможенники в РФ нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом. Фото © ФТС РФ

Экспресс-тест подтвердил, что в сладостях содержится тетрагидроканнабинол — запрещённый в РФ наркотик. Турист пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелётов для спокойного сна.

В итоге гражданина Германии арестовали, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Теперь ему грозит срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

В Ульяновске обвиняемый пронёс в суд наркотики "на чёрный день"
В Ульяновске обвиняемый пронёс в суд наркотики "на чёрный день"

А ранее Life.ru рассказывал, как актёра Анатолия Руденко задержали в Москве с пакетом мефедрона, который артист спрятал в трусы и приклеил скотчем. В отношении звезды "Триггера" возбудили уголовное дело, однако позже Руденко вернулся на сцену.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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