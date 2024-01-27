"Подо мной трава...": Актёр Руденко впервые вышел на сцену после задержания с наркотиками

Актёр Анатолий Руденко впервые вышел на сцену после задержания с мефедроном в трусах. По данным телеграм-канала SHOT , артист сыграл роль Хомы Брута в сказке для взрослых "Вий".

Актёр Анатолий Руденко впервые вышел на сцену после того, как его задержали с наркотиками. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, сразу же после постановки пойманный с наркотиками Руденко быстро убежал от журналистов и зрителей, которые хотели пообщаться с актёром. Примечательно, что первой репликой артиста были слова "над головой моей небо синее, подо мной трава зелёная", которая в связи с последними событиями обретает двоякий смысл.