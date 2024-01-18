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18 января, 12:26

Актёру "Триггера" и "Каменской" грозит до трёх лет тюрьмы за мефедрон в трусах

На актёра Руденко могут завести дело о незаконном хранении наркотиков

Актёр Анатолий Руденко. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Актёр Анатолий Руденко. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Актёру фильмов "Триггер" и "Каменская" Анатолию Руденко может грозить до трёх лет тюрьмы за мефедрон, спрятанный в трусах. По данным SHOT, против артиста могут возбудить дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. При этом статья может измениться на более тяжкую, если будет установлена причастность Руденко к подобным преступлениям ранее. Тогда актёру будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Со вчерашнего вечера артист находится в отделе полиции, с ним работают следователи. При этом телеграм-канал добавляет, что после задержания он вёл себя весьма расслабленно и даже улыбался. Руденко продолжает настаивать на своей версии, что пакетик с белым веществом якобы нашёл на прогулке с собакой.

Звезду сериала "Склифосовский" поймали с наркотиками в Москве
Звезду сериала "Склифосовский" поймали с наркотиками в Москве

Напомним, ранее в Москве полиция задержала актёра Анатолия Руденко, известного по сериалам "Триггер" и "Каменская". При себе у артиста был пакетик с белым веществом, его Руденко спрятал в трусы и приклеил на скотч. Позже оказалось, что это мефедрон. Звезда сериалов заявил, что якобы случайно нашёл пакет во время выгула собаки и подумал, что это яд, который разбрасывают догхантеры.

Александра Вишнякова
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