Актёру "Триггера" и "Каменской" грозит до трёх лет тюрьмы за мефедрон в трусах

Актёру фильмов "Триггер" и "Каменская" Анатолию Руденко может грозить до трёх лет тюрьмы за мефедрон, спрятанный в трусах. По данным SHOT, против артиста могут возбудить дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. При этом статья может измениться на более тяжкую, если будет установлена причастность Руденко к подобным преступлениям ранее. Тогда актёру будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Со вчерашнего вечера артист находится в отделе полиции, с ним работают следователи. При этом телеграм-канал добавляет, что после задержания он вёл себя весьма расслабленно и даже улыбался. Руденко продолжает настаивать на своей версии, что пакетик с белым веществом якобы нашёл на прогулке с собакой.