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Звезда "Триггера" попался с наркотиками в Москве и заявил, что в свёртке "яд для собак"

Актёр сериалов "Триггер" и "Каменская" Руденко задержан с мефедроном в Москве

18 января, 07:34
Анатолий Руденко. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Анатолий Руденко. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

В Москве полиция задержала актёра сериалов "Триггер" и "Каменская" Анатолия Руденко, который имел при себе мефедрон. Сам артист объяснил, что якобы случайно нашёл незнакомый пакет. О случившемся пишет SHOT.

Машину, в которой ехал 41-летний Руденко, остановили на улице Антонова-Овсеенко накануне вечером. Сотрудники ГИБДД заметили, что актёр ведёт себя странно и изрядно нервничает. При досмотре у него обнаружили пакетик с белым веществом.

По словам артиста, он нашёл свёрток в парке во время выгула собаки и подумал, что это яд, который разбрасывают догхантеры. Потом он якобы положил пакетик в куртку и забыл про него. Как показала экспертиза, это 0,57 граммов запрещённого вещества. Проводится проверка.

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В Подмосковье партию наркотиков на 150 миллионов рублей обнаружили в загоревшемся доме

Ранее сообщалось, что в Москве задержан актёр Богдан Кибалюк, сыгравший в сериале "Склифосовский". У него также нашли наркотики. По предварительной информации — мефедрон.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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