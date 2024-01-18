Звезда "Триггера" попался с наркотиками в Москве и заявил, что в свёртке "яд для собак" Актёр сериалов "Триггер" и "Каменская" Руденко задержан с мефедроном в Москве 18 января, 07:34 Анатолий Руденко. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

В Москве полиция задержала актёра сериалов "Триггер" и "Каменская" Анатолия Руденко, который имел при себе мефедрон. Сам артист объяснил, что якобы случайно нашёл незнакомый пакет. О случившемся пишет SHOT.

Машину, в которой ехал 41-летний Руденко, остановили на улице Антонова-Овсеенко накануне вечером. Сотрудники ГИБДД заметили, что актёр ведёт себя странно и изрядно нервничает. При досмотре у него обнаружили пакетик с белым веществом.

По словам артиста, он нашёл свёрток в парке во время выгула собаки и подумал, что это яд, который разбрасывают догхантеры. Потом он якобы положил пакетик в куртку и забыл про него. Как показала экспертиза, это 0,57 граммов запрещённого вещества. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан актёр Богдан Кибалюк, сыгравший в сериале "Склифосовский". У него также нашли наркотики. По предварительной информации — мефедрон.

Авторы Татьяна Миссуми