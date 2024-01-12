Звезду сериала "Склифосовский" поймали с наркотиками в Москве

По данным канала, 25-летнего артиста задержали сегодня приблизительно в три часа ночи у Остаповского проезда рядом с автосалоном "Рольф Волгоградский" в Нижегородском районе. Молодой человек вёл себя подозрительно и заметно волновался при общении с правоохранителями, во время обыска у него обнаружили наркотическое вещество, сейчас оно на экспертизе, которая также определит вес найденного. Сам актёр всё ещё задержан.