Звезду сериала "Склифосовский" поймали с наркотиками в Москве
SHOT: В Москве задержали актёра Кибалюка, у него найден мефедрон
Актёр Богдан Кибалюк. Обложка © kino-teatr.ru
В Москве задержан актёр Богдан Кибалюк, сыгравший в сериале "Склифосовский". У него обнаружены наркотики, по предварительной информации, — мефедрон. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, 25-летнего артиста задержали сегодня приблизительно в три часа ночи у Остаповского проезда рядом с автосалоном "Рольф Волгоградский" в Нижегородском районе. Молодой человек вёл себя подозрительно и заметно волновался при общении с правоохранителями, во время обыска у него обнаружили наркотическое вещество, сейчас оно на экспертизе, которая также определит вес найденного. Сам актёр всё ещё задержан.
Кибалюк — выпускник театральной школы-студии при МХАТ. Он играл в сериале "Склифосовский", фильме "Полицейский с Ютуба" и нескольких короткометражных фильмах.
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