Лидер групп "Прыгай киска" и "Пасош" допелся про наркотики на высылку из России

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из РФ основателя групп "Прыгай киска" и "Пасош" сербского певца Петара Мартича за пропаганду наркотиков в треках. Как сообщает SHOT, музыканта обязали выплатить штраф — 20 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала, виновным по административной статье "Пропаганда наркотических средств" Мартича признали из-за текста песни "Насекомое", которую он выпустил в 2023 году. У 30-летнего музыканта есть сербское гражданство. С 2002 года он учился в московской школе, а затем поступил в университет на факультет журналистики, который, к слову, не окончил. С 2014 года Мартич стал выпускать музыку.

Мартич выпустил восемь релизов в рэп-проекте "Прыгай киска" и пять — в составе рок-группы "Пасош", а также два личных альбома и один — совместный с бывшей девушкой Анной Зосимовой.