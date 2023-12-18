Лидера групп "Пасош" и "Прыгай киска" могут выгнать из России
Основателя "Прыгай киски" и "Пасош" Петара Мартича могут выдворить из России
Обложка © VK / Petar Martic
Основателя групп "Прыгай киска" и "Пасош" Петара Мартича могут выдворить из России из-за наркотиков. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на 30-летнего музыканта сербского происхождения заведено административное дело о пропаганде запрещённых веществ. Материалы по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ поступили в Никулинский суд Москвы. Помимо предписания покинуть нашу страну, ему также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и арест 15 суток.
Певец родился в Сербии, но переехал в Россию, где учился в московской школе и даже поступил в вуз на журфак. Институт он так и не закончил и в 2014 году начал выпускать музыку. На его счету восемь релизов в рамках рэп-проекта "Прыгай киска", пять — в составе рок-группы "Пасош", а также два личных альбома и один — совместный со своей бывшей девушкой Анной Зосимовой.
Ранее Лайф рассказывал, что дело о пропаганде наркотиков было возбуждено в отношении рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Однако прижучить музыканта не удалось — суд не стал его рассматривать и отправил обратно в столичный главк МВД.