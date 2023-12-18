Лидера групп "Пасош" и "Прыгай киска" могут выгнать из России

По данным телеграм-канала, на 30-летнего музыканта сербского происхождения заведено административное дело о пропаганде запрещённых веществ. Материалы по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ поступили в Никулинский суд Москвы. Помимо предписания покинуть нашу страну, ему также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и арест 15 суток.

Певец родился в Сербии, но переехал в Россию, где учился в московской школе и даже поступил в вуз на журфак. Институт он так и не закончил и в 2014 году начал выпускать музыку. На его счету восемь релизов в рамках рэп-проекта "Прыгай киска", пять — в составе рок-группы "Пасош", а также два личных альбома и один — совместный со своей бывшей девушкой Анной Зосимовой.