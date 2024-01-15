В Подмосковье партию наркотиков на 150 миллионов рублей обнаружили в загоревшемся доме

В деревне Лошатовка городского округа Серебряные Пруды 10 января загорелся дом. В подвале сгоревшего строения обнаружили 65,8 килограмма порошка, канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости, сообщает Mash.

Позже экспертиза выяснила, что в подвале хранили мефедрон, за который владельцы могли получить 150 миллионов рублей. По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время полиция разыскивает хозяина сгоревшего дома.