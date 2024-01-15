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15 января, 08:10

В Подмосковье партию наркотиков на 150 миллионов рублей обнаружили в загоревшемся доме

Mash: В Подмосковье в подвале сгоревшего дома обнаружили более 65 кг мефедрона

В деревне Лошатовка городского округа Серебряные Пруды 10 января загорелся дом. В подвале сгоревшего строения обнаружили 65,8 килограмма порошка, канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости, сообщает Mash.

Позже экспертиза выяснила, что в подвале хранили мефедрон, за который владельцы могли получить 150 миллионов рублей. По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время полиция разыскивает хозяина сгоревшего дома.

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А ранее Лайф рассказывал, что жительница подмосковного Красногорска под действием наркотиков устроила пожар в доме, в котором погибла вместе с матерью. Спасшегося мужчину госпитализировали с резаными ранами тела и рук.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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