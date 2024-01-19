На пойманного с мефедроном в трусах актёра из "Триггера" завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении российского актёра Анатолия Руденко, которого ранее поймали с мефедроном. Ему грозит три года лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, в настоящее время актёра из "Триггера" отпустили под обязательство о явке. Такое решение приняли на фоне того, что ранее он не был замешан в подобных инцидентах.