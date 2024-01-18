"Сам себя закопал": Названа критическая ошибка пойманного с мефедроном в трусах актёра из "Триггера"

Пойманный с мефедроном актёр Анатолий Руденко сам себя закопал, когда придумывал разные объяснения тому, что при нём делает наркотик. Об этом заявил юрист Александр Чернецов.

По данным журналистов, изначально Руденко, сильно нервничая, заявил, что нашёл наркотик в такси. По словам эксперта, такая реплика тянет на статью "Кража", ведь найденные предметы в транспорте необходимо сразу передавать водителю или сотруднику полиции. Позже артист изменил свою версию: сказал, что подобрал пакетик во дворе, подумав, что это отрава для собак. Юрист объяснил, что, согласно статье 277 "Находка" Гражданского кодекса, найденное необходимо передавать в полицию, в ином случае можно получить штраф.

Затем же и вовсе стало известно, что пакетик с запрещённым порошком был приклеен скотчем к телу Руденко в районе паха.

"После всего вышесказанного к показаниям гражданина Руденко суд отнесётся скептически. Вряд ли Фемида поверит даже в то, что человек положил отраву догхантеров в карман по собственной воле. Это же яд. Он опасен и для человека. Ну а последний поворот событий явно указывает на то, что мужчина приберёг это вещество для себя. Если бы он признался, что наркоман, избежал бы уголовного преследования", — подчеркнул Чернецов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

А вот бывший представитель актёра Василина думает, что дело совсем не связано с наркоманией Руденко. По её мнению, вся эта история — попытка напомнить о себе.

"Ему несвойственны такие действия или связь с наркотиками. Он просто пытается напомнить о себе, чтобы быть на слуху, не более того", — поделилась экс-представитель в разговоре с "Вечерней Москвой".