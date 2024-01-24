Актёр Руденко вернулся на съёмки после задержания с наркотиками в трусах
Актёр Руденко продолжает репетиции во время расследования по делу о наркотиках
Попавшийся с пакетиком мефедрона Анатолий Руденко продолжает работать. На февраль у него запланированы гастроли и съёмки в сериале. Родные от комментариев отказались, однако коллеги артиста уже в один голос заверили, что Руденко — положительный парень, которого не видели даже пьяным. Позже мама Анатолия, актриса Любовь Руденко, сообщила, что в их семье всё хорошо.
"Дорогие друзья, огромное спасибо за поддержку! Нам не нужна помощь и адвокаты. Толя работает, я тоже. Отвечая на нездоровую ситуацию, сложившуюся вокруг нашей семьи, могу сказать, что у нас всё в порядке и волноваться не стоит", — написала артистка в социальных сетях.
После возбуждения уголовного дела Руденко отпустили под обязательство о явке, поэтому в любой момент следователь или дознаватель могут вызвать его в отдел. Kp.ru выяснил, что у артиста с февраля начинается гастрольный тур по стране со спектаклями, в котором он примет участие, так как это ему разрешено. Однако обязательство о явке в Уголовном кодексе предписывает актёру сообщить в полицию, что он покидает пределы города.
Как сообщал Лайф, Анатолия Руденко задержали в Москве 17 января. При нём обнаружили свёрток с неизвестным веществом, которое оказалось мефедроном, его актёр спрятал в трусах. После задержания артист вёл себя расслабленно и улыбался. На него возбудили уголовное дело. Руденко может грозить до трёх лет тюрьмы. Пока его отпустили под обязательство о явке. Такое решение приняли на фоне того, что ранее актёр не был замешан в подобных инцидентах.
ТАСС / Сергей Карпухин