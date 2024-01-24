Актёр Руденко вернулся на съёмки после задержания с наркотиками в трусах

Попавшийся с пакетиком мефедрона Анатолий Руденко продолжает работать. На февраль у него запланированы гастроли и съёмки в сериале. Родные от комментариев отказались, однако коллеги артиста уже в один голос заверили, что Руденко — положительный парень, которого не видели даже пьяным. Позже мама Анатолия, актриса Любовь Руденко, сообщила, что в их семье всё хорошо.

"Дорогие друзья, огромное спасибо за поддержку! Нам не нужна помощь и адвокаты. Толя работает, я тоже. Отвечая на нездоровую ситуацию, сложившуюся вокруг нашей семьи, могу сказать, что у нас всё в порядке и волноваться не стоит", — написала артистка в социальных сетях.