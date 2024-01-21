Подруга раскрыла правду об "инфаркте" Любови Руденко после поимки сына с мефедроном в трусах

В воскресенье, 21 января, в Сети появились сообщения, что накануне мать задержанного с мефедроном в трусах актёра Анатолия Руденко доставили в больницу с инфарктом. Утверждалось, что 64-летняя актриса Любовь Руденко приехала в участок к сыну и ей стало плохо. Её подруга Наталия Гайдаржи опровергла эту информацию.

"Никуда она не попала. Полная чушь! Жёлтая пресса, газетная утка. У неё всё хорошо, у Толика, кстати, тоже. Нет ничего того, что пишут. Это бред и ещё раз бред! Только что с ней разговаривала", — отметила она в беседе с aif.ru.