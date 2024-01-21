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21 января, 18:07

Подруга раскрыла правду об "инфаркте" Любови Руденко после поимки сына с мефедроном в трусах

Подруга опровергла сообщения о госпитализации Любови Руденко

Любовь Руденко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Любовь Руденко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В воскресенье, 21 января, в Сети появились сообщения, что накануне мать задержанного с мефедроном в трусах актёра Анатолия Руденко доставили в больницу с инфарктом. Утверждалось, что 64-летняя актриса Любовь Руденко приехала в участок к сыну и ей стало плохо. Её подруга Наталия Гайдаржи опровергла эту информацию.

"Никуда она не попала. Полная чушь! Жёлтая пресса, газетная утка. У неё всё хорошо, у Толика, кстати, тоже. Нет ничего того, что пишут. Это бред и ещё раз бред! Только что с ней разговаривала", — отметила она в беседе с aif.ru.

Затем Гайдаржи переслала сообщение Любови Руденко, в котором та подтвердила, что не находится в больнице. Сын, по словам актрисы, репетирует, а она играет в спектаклях. Артистка утверждала, что никогда не видела наследника даже пьяным. По её мнению, сына подставили.

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Как сообщал Лайф, Анатолия Руденко задержали в Москве 17 января. При нём обнаружили свёрток с неизвестным веществом, которое оказалось мефедроном, его актёр спрятал в трусах. После задержания артист вёл себя расслабленно и улыбался. На него возбудили уголовное дело. Руденко может грозить до трёх лет тюрьмы. Пока его отпустили под обязательство о явке. Такое решение приняли на фоне того, что ранее актёр не был замешан в подобных инцидентах.

Никита Осипов
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