Напал на девушку с ножом: Пьяного актёра театра "Ленком" задержали в Москве с марихуаной

Пьяного актёра театра "Ленком" Андрея Гариста задержали в Москве. В его квартире обнаружили 167,05 грамма марихуаны. Полицию вызвала его девушка, на которую он напал в пьяном угаре. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщает SHOT.

Выяснилось, что накануне ночью 29-летний актёр отдыхал со своей 26-летней девушкой в квартире в Даниловском районе Москвы. После выпитого алкоголя артист начал агрессивно себя вести. Девушка рассказала, что в порыве злости пьяный Гарист схватил нож и порезал ей кисть. Она испугалась и выбежала из квартиры, затем позвонила в полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире звезды "Подольских курсантов" пять подозрительных упаковок с веществами. Экспертиза показала, что в трёх из них — 167,05 грамма марихуаны. Актёр не смог объяснить полиции, откуда у него наркотики.

Гариста задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", сейчас он под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Гарист окончил Школу-студию МХАТ в 2018 году, тогда же был принят в труппу "Ленкома". Играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Доходное место", "Вишнёвый сад". Снялся в картинах "Подольские курсанты", "Тихие воды – 2", "СССР".