В багаже прилетевшего из Стамбула в Москву матроса нашли наркотики

У матроса, который летел из Стамбула в Москву, в багаже нашли марихуану. Мужчина утверждает, что этим растительным веществом его угостил темнокожий парень из Гамбии, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 26-летнего матроса остановили для проверки в аэропорту Шереметьево. В его багаже обнаружили маленький пакетик с марихуаной весом 0,07 грамма. Мужчина поспешил оправдаться и рассказал, как работал матросом на корабле в Гамбии в Западной Африке. Когда судно пришвартовалось в порту Банжул, он познакомился там с местным жителем. Они вместе отдыхали, и на прощание темнокожий парень угостил того травкой.

Матроса отпустили с обязательной явкой после допроса, его подозревают в контрабанде наркотических веществ.