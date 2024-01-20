Регион

Уведомления отключены

20 января, 11:06

Кубинцы-нелегалы пытались спрятать в коробке из-под обуви полкило мефедрона, но не вышло

SHOT: Четырёх граждан Кубы задержали в Балашихе за распространение мефедрона

Четырёх граждан Кубы задержали в подмосковной Балашихе за распространение наркотиков. Как сообщает SHOT, молодых людей накрыли на съёмной квартире в микрорайоне Железнодорожный. В коробке из-под обуви правоохранители нашли свёрток с полкило мефедрона.

По данным телеграм-канала, иностранцы жили в России без регистрации. Сейчас проводится проверка, а с кубинцами общаются следователи. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На пойманного с мефедроном в трусах актёра из "Триггера" завели уголовное дело
На пойманного с мефедроном в трусах актёра из "Триггера" завели уголовное дело

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье в подвале сгоревшего дома обнаружили свыше 65 килограммов мефедрона. За него владельцы могли получить 150 миллионов рублей.

Обложка ©

Freepik

Никита Осипов
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров