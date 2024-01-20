Кубинцы-нелегалы пытались спрятать в коробке из-под обуви полкило мефедрона, но не вышло

Четырёх граждан Кубы задержали в подмосковной Балашихе за распространение наркотиков. Как сообщает SHOT, молодых людей накрыли на съёмной квартире в микрорайоне Железнодорожный. В коробке из-под обуви правоохранители нашли свёрток с полкило мефедрона.

По данным телеграм-канала, иностранцы жили в России без регистрации. Сейчас проводится проверка, а с кубинцами общаются следователи. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.