Кубинцы-нелегалы пытались спрятать в коробке из-под обуви полкило мефедрона, но не вышло
SHOT: Четырёх граждан Кубы задержали в Балашихе за распространение мефедрона
Четырёх граждан Кубы задержали в подмосковной Балашихе за распространение наркотиков. Как сообщает SHOT, молодых людей накрыли на съёмной квартире в микрорайоне Железнодорожный. В коробке из-под обуви правоохранители нашли свёрток с полкило мефедрона.
По данным телеграм-канала, иностранцы жили в России без регистрации. Сейчас проводится проверка, а с кубинцами общаются следователи. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье в подвале сгоревшего дома обнаружили свыше 65 килограммов мефедрона. За него владельцы могли получить 150 миллионов рублей.