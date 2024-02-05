В Ульяновске обвиняемый пронёс в суд наркотики "на чёрный день" 5 февраля, 14:15 Обложка © Shutterstock

В Ульяновске обвиняемый по делу о краже и наркотиках умудрился пронести в суд полграмма мефедрона, часть которого была спрятана в кроссовке, а другая закручена в шов брюк. О сучившемся пишет 78online.ru.

Судья приговорил мужчину к году и трём месяцам колонии за кражу 12 июля прошлого года. Когда решение было оглашено, конвоиры надели на подсудимого наручники и вывели из зала. При досмотре у него обнаружили мефедрон прямо под стелькой кроссовки, а также аккуратно припрятанный наркотик в шве брюк.

Преступник попытался оправдаться, что это "давно забытая" доза на чёрный день. В результате на него завели ещё одно дело, добавив к уже озвученному сроку два года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Енакиеве Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал распространения наркотиков. У задержанных нашли большое количество марихуаны.

Авторы Татьяна Миссуми