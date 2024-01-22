Нашли около двух килограммов каннабиса: В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков
В ДНР силовики выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков
В Енакиеве Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал распространения наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). У задержанных нашли большое количество марихуаны.
ФСБ выявила и закрыла в ДНР крупный канал распространения наркотиков. Видео © УФСБ России по ДНР
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечён канал сбыта наркотиков в городе Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере. В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято около двух килограммов каннабиса", — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Расследование продолжается.
Ранее в Московской области пожар в частном доме вскрыл секрет его владельцев — десятки килограммов мефедрона и "лаба" в подвале. За партию наркотиков они могли получить 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, хозяина ищут.
УФСБ России по ДНР