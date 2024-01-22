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22 января, 06:56

Нашли около двух килограммов каннабиса: В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков

В ДНР силовики выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков

В Енакиеве Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал распространения наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). У задержанных нашли большое количество марихуаны.

ФСБ выявила и закрыла в ДНР крупный канал распространения наркотиков. Видео © УФСБ России по ДНР

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечён канал сбыта наркотиков в городе Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере. В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято около двух килограммов каннабиса", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Расследование продолжается.

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Ранее в Московской области пожар в частном доме вскрыл секрет его владельцев — десятки килограммов мефедрона и "лаба" в подвале. За партию наркотиков они могли получить 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, хозяина ищут.

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УФСБ России по ДНР

Матвей Константинов
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