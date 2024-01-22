Нашли около двух килограммов каннабиса: В ДНР закрыли крупный канал сбыта наркотиков

В Енакиеве Донецкой Народной Республики выявили и закрыли крупный канал распространения наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). У задержанных нашли большое количество марихуаны.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечён канал сбыта наркотиков в городе Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере. В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято около двух килограммов каннабиса", — рассказали в ведомстве.