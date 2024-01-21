"Упал сам на себя": Попавший в скандал с наркотиками и поножовщиной актёр "Ленкома" отрицает вину
SHOT: Пойманный в Москве с марихуаной актёр Гарист отрицает вину
Актёр театра "Ленком" Андрей Гарист, который находится под подпиской о невыезде за чуть больше 167 граммов марихуаны, полностью отрицает свою вину. В беседе с SHOT артист утверждал, что никаких наркотиков у него якобы не было, да и вообще он продолжает жить обычной жизнью.
Пойманный с марихуаной актёр Гарист отрицает вину. Видео © Telegram / SHOT
"Это ошибка произошла. У меня всё нормально, благополучно, сегодня из театра приехал, отрабатывал спектакль. Я дома нахожусь, вы видите, я не под следствием", — сказал актёр как ни в чём не бывало.
По словам Гариста, девушку он не трогал, а поранился — "упал сам на себя" и случайно порезал живот и руку. При этом, откуда на лестничной клетке рядом с квартирой артиста следы крови, он ответить не смог. От всех комментариев актёр отказался, назвав себя "подневольным человеком".
Ранее Лайф сообщал, что 29-летнего Гариста задержали в Москве после пьяного конфликта, в ходе которого он ножом ранил девушку. В квартире звезды "Подольских курсантов" обнаружили 167,05 грамма марихуаны. По нашим данным, сейчас артист находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Кадр из видео Telegram / SHOT