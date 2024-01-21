"Упал сам на себя": Попавший в скандал с наркотиками и поножовщиной актёр "Ленкома" отрицает вину

Актёр театра "Ленком" Андрей Гарист, который находится под подпиской о невыезде за чуть больше 167 граммов марихуаны, полностью отрицает свою вину. В беседе с SHOT артист утверждал, что никаких наркотиков у него якобы не было, да и вообще он продолжает жить обычной жизнью.

Пойманный с марихуаной актёр Гарист отрицает вину. Видео © Telegram / SHOT

"Это ошибка произошла. У меня всё нормально, благополучно, сегодня из театра приехал, отрабатывал спектакль. Я дома нахожусь, вы видите, я не под следствием", — сказал актёр как ни в чём не бывало.

По словам Гариста, девушку он не трогал, а поранился — "упал сам на себя" и случайно порезал живот и руку. При этом, откуда на лестничной клетке рядом с квартирой артиста следы крови, он ответить не смог. От всех комментариев актёр отказался, назвав себя "подневольным человеком".